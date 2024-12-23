Şile sahilinde mayın bulundu

Ağva kıyısında bir cisim gören vatandaşlar, ihbarda bulnudu.



Bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sudaki cismin deniz mayını olduğunun tespit edilmesi üzerine çevrede önlem alındı.



İmha çalışmaları için hazırlıklara başlandı.



Rusya-Ukrayna savaşı başladığıdan beri 3 yıla yaklaşan süreçte zaman zaman sürüklenen mayınlar Karadeniz ve Boğaz'da risk oluşturabiliyor.