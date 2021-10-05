Şile Tapu Müdürü ve yardımcısı rüşvetten tutuklandı

İstanbul Şile'deki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı. Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 82'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermelerinin ardından 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şile Adliyesi'ne getirilen 78 şüpheli, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık 12'si memur olmak üzere 32 şüpheliyi tutuklama talebiyle; 1'i memur olmak üzere 43 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Aralarında tapu müdürü, bir tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncuların da bulunduğu 32 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

5 FİRARİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Firari bulunan 5 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verildiği öğrenildi.



İŞLEMLERİ HIZLANDIRMA KARŞILIĞI RÜŞVET



Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tapuda rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ve 71 sivil şahısın arasında bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğü'nde çalışan kişileri teknik takibe almıştı. Teknik takip sonucu şüphelilerin tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öğrenilmişti.

