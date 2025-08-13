Şile Yolu'nda feci kaza: Yelda öğretmen yaşamını yitirdi
İstanbul Çekmeköy'de bir otomobil şarampole devrildi. Kazada Yelda Karaduman isimli öğretmen yaşamını yitirdi.
Şile Yolunda Yelda Karaduman (40) idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.
