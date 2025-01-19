Şile'de 53 öğrenci hastaneye başvurmuştu: İBB'nin kumanyaları temiz çıktı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'nda yapılan gıda testi, İBB'nin okul beslenme desteğinde zehirlenmeye yol açacak bakteri bulunmadığını ortaya koydu.



25 Aralık günü Şile 75. Yıl Ortaokulu'ndan 53 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin o gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı, içinde sandviç, süt, elma ve su bulunan paketleri aldığı belirlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'de o gün olay hakkında kameralar karşısına geçerek, öğrencilerin bu paketlerdeki yiyecekler nedeniyle zehirlendiklerini ve hastanede tedavi altına alındıklarını açıkladı.



Olay sonrası alınan numunelerde yapılan incelemede, yiyecekler ve sütte salmonella, e.coli gibi bakterilere rastlanmadığı, paketlerdeki elmanın da pestisit yönünden Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu rapor edildi. İBB Sosyal Hizmetler Başkanlığı görevlileri hakkında adli ya da idari yönden herhangi bir işlemin gerekmediği belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu hakkında bir açıklama yayınladı. Hastaneye başvuran öğrenciler hakkında, sağlık görevlilerinin yazdığı raporlarda da zehirlenmeye dair tıbbi bulgu bulunmadığına dikkat çekildi. Okul Beslenme Desteği paketlerinin kaliteli ürünlerle hazırlandığı, dağıtım sürecinde de ihmal bulunmadığı vurgulandı.