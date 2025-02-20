Şile'de araçlar yolda kaldı
İstanbul'un Şile ilçesinde karla kaplanan zeminde bazı araçlar yolda kaldı.
Megakentte dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şiddetini artırdığı ilçelerde beyaz örtü oluşturdu. Özellikle ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Şile Yolu Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile 2 tır, yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla kaplanan yolda hareket etmeye çalışırken patinaj yapan araçlar, burada mahsur kaldı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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