Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı
Şile'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı.
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DHA 04.06.2021 - 22:50
Şile Feneraltı bölgesinde 5 kişi bugün denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı.
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