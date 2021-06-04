Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı

Şile'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı.

DHA 04.06.2021 - 22:50

Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı

Şile Feneraltı bölgesinde 5 kişi bugün denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...