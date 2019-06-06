İstanbul Şİle'deki Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.
Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şile'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü
İHATürkiye
Bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin akınına uğrayan Şile'deki Saklıgöl'de bir çardak çöktü. Göle düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İstanbul Şİle'deki Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.