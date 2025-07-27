Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, aşırı dalga nedeniyle Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Şile'de denize girmek yasaklandı

Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.

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