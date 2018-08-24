Son dakika haberi!
İstanbul Şile'de Sofular ve Ağva'da 3 kişi denizde kayboldu.
Kayıp 3 kişiden 25 yaşındaki Suriyeli Louhey Balhawan'ın cesedine ulaşıldı. 18 yaşıdaki Kezban Kocalı'yı ve 28 yaşındaki genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.
Şile Kaymakamlığı sabah saatlerinde ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı.
UYARILARA RAĞMEN DENİZE GİRMEYE DEVAM
Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda anonslar yaparak uyarıyor.
Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırılmaya çalışıyor.
Ancak denizde bulunanlar, dalgalara ve uyarılara rağmen denize girmeye devam ediyor.
VİDEO: ŞİLE NEDEN TEHLİKELİ? ('RİP AKINTISI'NA DİKKAT!)