Şile'deki fabrika yangını kontrol altında

Şile'de ormanlık alan içine kurulu fabrikada yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üreten fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı bildirildi. Hava destekli müdahale edilen fabrikanın depo kısmında çıkan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 15:52

Şile'deki fabrika yangını kontrol altında

Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan helikopterle karadan da 22 araç ve 76 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına havadan helikopterle karadan da Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy, Çavuşbaşı ve Orhanlı'dan 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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