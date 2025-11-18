Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

Şile ilçesi Teke Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi bölgede paniğe yol açtı. Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, karantina tedbirlerinin başladığı ve 21 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri "koruma bölgesi" ilan edildi. Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise "gözetim bölgesi" olarak belirlendi. Öte yandan hastalık çıkan işletmelerde hızlı bir şekilde dezenfeksiyon işlemleri yapılırken; köylerdeki işletmelere hayvan giriş çıkışlarının da yasaklandığı aktarıldı.

“HAYVANLAR MERADAYDI HEMEN İÇERİ ÇEKTİK”

Şap hastalığının ilk görüldüğü işletmenin sahibi olan Barış Yüksel, sürecin kontrol altına alındığını belirterek, "Şap hastalığı ilk kez başımıza geldi. Zor bir hastalık, Yaklaşık 15 gün oldu, çok şükür şu an hayvanlarımızın durumu iyi. Yeme içmede sıkıntı yok, zayiat vermeden atlattık. Hayvanlar meradaydı, hemen içeri çektik. Tedavilerine başladık; ateş düşürücü ve antibiyotik uyguladık. Sonrasında İlçe Tarım’a haber verdik. Verilen ilaçlarla mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür şu an durumumuz iyi." ifadelerini kullandı.

“YAYILMASININ EN BÜYÜK NEDENİ ZAMANINDA KARANTİNA UYGULANMAMASI”

Şap hastalığının çok çabuk yayılan ve çok tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yüksel, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Civar köylerde iki mahallede daha şap görüldüğünü biliyorum. Bizim köyde de zaten ilk burada başladı. Herkesi uyardık, herkes hayvanlarını ahırlara aldı. Biliyorsunuz bu şap hastalığı kuştan, havadan, temasla çok kolay geçen bir hastalık. Bünyesi güçlü olan hayvanlar hafif atlatıyor, zayıf olanlar biraz daha ağır atlatıyor. Bu hastalığın en başından da Türkiye’ye yayılmasının sebebi zamanında karantina uygulanmaması." dedi.

Teke Mahallesi Muhtarı Savaş Yüksel ise bölgedeki tedbirlerin sürdüğünü belirterek, "Şu anda 3 köyümüz kesin karantina altında, 18 mahallemiz de gözetim altında. İlçede toplam 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla bitti, kalan 6 bin hayvanın aşılaması devam ediyor." şeklinde konuştu.