Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi suda kayboldu.



Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.



Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.



Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği genç müzisyen Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Özcan'ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi.



Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.

FERHAT GÖÇER: KURTUMASI İÇİN DUA EDİYORUM

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan Şile’de tene kazasında kayboldu haberi geldi.. çok üzgünüm umarım doğru değildir,kurtulması için dua edyorum" dedi.