Şile'de yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.



Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı.



Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jetski destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı.



Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 1 kişi suda kayboldu.



KAYBOLAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında suda kaybolduğu belirlenen Yusuf Aslan'ın cesedine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.