Şile'nin azgın dalgaları iki kişiyi yuttu

İstanbul sahil ilçesi Şile'ye yüzmeye gelen 37 kişilik gruptan 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi arkadaşları tarafından kurtarılırken iki kişi ise boğularak hayatını kaybetti.

Şile'nin azgın dalgaları iki kişiyi yuttu

Sabah erken saatlerde Şile'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, Sultangazi'den otobüsle Kızılcaköy Sahili'ne geldi.

Grup cankurtaranların henüz göreve başlamadıkları saatte denize girip yüzdükten bir süre sonra içlerinden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi, kafiledekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken bölgeye ihbar üzerine sahil güvenlik, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şile'nin azgın dalgaları iki kişiyi yuttu - 1

36 yaşındaki Mohammad Alkanavi cesedine ulaşılırken Enes Kabbani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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