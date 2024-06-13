Şile'nin azgın dalgaları iki kişiyi yuttu

Sabah erken saatlerde Şile'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, Sultangazi'den otobüsle Kızılcaköy Sahili'ne geldi.



Grup cankurtaranların henüz göreve başlamadıkları saatte denize girip yüzdükten bir süre sonra içlerinden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi, kafiledekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken bölgeye ihbar üzerine sahil güvenlik, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.