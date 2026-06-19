Silifke Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 19 şüpheli adliyede

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, mesai başlangıcında gelen bazı personelin binaya girişine izin verilmedi.

Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi, personel ve belediyeyle iş ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcileri gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma çerçevesinde; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, ayrıca bazı imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği ve çeşitli para hareketlerinin belediye faaliyetleri ile bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler ile ilgili kurum kayıtlarının birlikte değerlendirildiği, elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran'da operasyon kararı verildiği öğrenildi.

Operasyonda toplam 19 şüpheli yakalanırken, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, şirketlerinde ve Silifke Belediyesi'nde iddialara konu birimlerde arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet ", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Şüpheli E.F.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesince uygulanan iletişimin dinlenmesi, kayıt altına alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri ile MASAK raporları ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadesi neticesinde toplanan delillerle soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli E.F.K. hakkında yakalama emri çıkarıldığı, adli iş ve işlemlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.