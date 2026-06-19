Silifke Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda gözaltı var
19.06.2026 08:30
Son Güncelleme: 19.06.2026 08:55
Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaptı.
Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri belediye binasında da arama yaptı.
MUSTAFA TURGUT KİMDİR?
1966 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Turgut; ilk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Turgut, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzman doktor olan Mustafa Turgut, 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçildi.