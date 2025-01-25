Silifke sahilinde dolaşan pelikan ilçenin maskotu oldu

Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu iskelesinde bir pelikan, vatandaşların şaşkın bakışları arasında özgürce dolaşarak bölge halkının maskotu haline geldi.

Silifke sahilinde dolaşan pelikan ilçenin maskotu oldu

İlçenin turizm beldesi olan Taşucu sahilini mesken tutan pelikan, insanlara yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Denize girip çıkan, hiç korkmadan sahilde insanların arasından dolaşan sevimli pelikan, adeta evcil hayvan gibi kucaktan kucağa geziyor.

Hiç çekinmeden iskelede gezen pelikan, denize girip tekrar kıyıya dönerek ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlar bu nadir manzarayı hayranlıkla izlerken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. 

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