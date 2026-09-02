Marmara'da iki ticari gemi çarpıştı. 10 kişi ile irtibat kurulamıyor

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde gerçekleşti.



Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı “ALSU” isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli ticari gemi çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Açıklamaya göre bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görüldü.

GEMİ VE PERSONELLERLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olduğu öğrenildi.

Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.