Tuğberk İmamoğlu gemi faciası. Bir mürettebatın cesedi denizde bulundu

Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 13.15 sıralarında denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



BATAN GEMİDEN 3 MİL UZAKTA



Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu belirtildi.

Cesedin sabunlamış olması sebebiyle kimlik tespiti yapılamadığı öğrenildi.

Tuğberk İmamoğlu gemisi, İstanbul 'un Silivri ilçesi açıklarında 2 Eylül'de batmıştı.

DENİZCİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.