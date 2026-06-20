Silivri Belediyesi'nde başkanvekili Yalçın Ekici oldu
20.06.2026 12:35
Son Güncelleme: 20.06.2026 12:36
Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti.
CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yeni belediye başkanvekili seçildi. Yeni belediye başkanvekili CHP'nin adayı Yalçın Ekici oldu.
İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
Belediye Meclisi, bugün yeni başkanvekilini seçmek için sandık başına gitti.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI
Silivri İlçe Belediye Meclisi'nde saat 10.00'da başlayan oylama işleminde CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken MHP toplantıya katılmadı, AK Parti ise aday çıkarmadı.
İlk turda Ekici 20 oy alırken ikinci turda da 20 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçilen seçimde Ekici yeni başkanvekili seçildi.
NE OLMUŞTU?
Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturmada belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı.
Park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması dolayısıyla 21 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtildi.