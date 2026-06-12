Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden Adem Kalaba dışında Silivri Belediyesi Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanırken Kalaba'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürüldü.

Ayrıca belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılmasıyla 21,5 milyon kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı ifade edildi.

Tespitler doğrultusunda, başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

BALCIOĞLU İÇİN "SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ" İDDİASI

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun “suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi” olduğu iddia edildi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sürecin dikkatle takip edildiği belirtildi.

Balcıoğlu'nun makamı ile kurumda yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı savunulan açıklamada, Balcıoğlu'yla ilgili yürütülen süreçte masumiyet karinesinin esas olduğu, yargı makamlarının görev alanına saygı duyduklarını, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde ilerlemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada "Gerekli açıklamalar resmi kanallarımız üzerinden düzenli paylaşılacaktır." ifadesine de yer verildi.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle sıralandı:

Fatih Yavuz — Belediye Başkan Yardımcısı



Aykut Batur — CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi



Aşkın Kaynar — Özel Kalem Müdürü



İbrahim Kömür — Eski CHP Silivri İlçe Başkanı



Mustafa Demirayak — Silivri Belediyesi Zabıta Memuru



Serdar Tuna — Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar’ın şoförü



Yalçın Tuna — Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. inşaat işçisi



Pınar Kalaba — Erstream Yayıncılık A.Ş. satış personeli/emekli



Adem Kalaba — Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.Ş.



Ayla Can — Spot Denizcilik A.Ş. sekreter/emekli



Yavuz Dirik — Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı



Nihat Nahit Sarayönü — Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı



Murat Tuna — Kale Şömine İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. şömine ustası



Gökhan Tuna — Şah Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. şirket ortağı



Naci Aydın — Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı



Adem Tuna — Güncel SGK kaydı bulunmayan şüpheli

Gökhan Bıçak — Belediyede görevli mühendis

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Silivri’de doğan Bora Balcıoğlu, aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi (CHP) olarak başladı. Balcıoğlu, 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı.

Bora Balcıoğlu, 2014 seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi, 2014 yılı itibarıyla Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Balcıoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

Bora Balcıoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53 oy alarak CHP'den Silivri Belediye Başkanı seçildi.