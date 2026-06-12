Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonlar sürüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

SUÇ.LAMALAR NELER?

Bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri / kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürüldü.

Ayrıca belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21.522.717,40 TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldığı aktarıldı.

BALCIOĞLU İÇİN “SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ” İDDİASI

Balcıoğlu'nun “suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu" iddia edildi:

“Balcıoğlu birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiş, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu kapsamda 17 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı uygulanmış, soruşturma kapsamında delillerin toplanması, şüpheli ifadelerinin alınması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin tespitine yönelik işlemler titizlikle sürdürülmektedir.”

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Silivri’de doğan Bora Balcıoğlu, aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi (CHP) olarak başladı. Balcıoğlu, 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı.

Bora Balcıoğlu, 2014 seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi, 2014 yılı itibarıyla Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Balcıoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

Bora Balcıoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53 oy alarak CHP'den Silivri Belediye Başkanı seçildi.