Silivri gitti Marmara geldi

İsim değişikliğinin ardından Marmara Cezaevi'ne yeni tabela asıldı.

Haberler - DHA 12.09.2022 - 17:40 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 17:45

Silivri gitti Marmara geldi

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SON DAKİKA HABERİ: Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

SON DAKİKA HABERİ: Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

İstanbul Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı.

Bugün cezaevine giden ekipler Silivri İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı.

Silivri gitti Marmara geldi - 1

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