Silivri Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi.

Polis, aralarında tapu müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti.