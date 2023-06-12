Silivri ve Başakşehir'de operasyon: 530 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Silivri ve Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Silivri ve Başakşehir'de operasyon: 530 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada; Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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