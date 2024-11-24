Silivri'de 100 kilo uyuşturucu yakalandı: Kaya tuzu içine zulalanmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Selimpaşa'da bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda kaya tuzu çuvalları içerisine zulalanmış 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Depoda bulunan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alındı.



Yapılan kontrollerde, uyuşturucu maddelerin tonluk kaya tuzu çuvalları içerisinde zulalı şekilde İstanbul’a getirildiği, uyuşturucu madde dolu çuvalların diğer çuvallardan ayırt edilebilmesi için çuval dikişlerinin farklı ebatlarda ve renklerde dikildiği tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Y. isimli zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderili.