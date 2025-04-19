Silivri’de 14 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki oğlu E.Y.E., 17 Nisan günü saat 15.45 sıralarında Silivri Yeni Mahalle Selcan Sokak üzerinde evine girmek üzereyken kar maskeli ve kasklı iki kişinin saldırısına uğramıştı.



Şahıslardan biri çocuğu bacağından bıçaklarken, diğer saldırgan olay yerinde motosikletle beklemişti. Bıçaklı saldırgan, ardından hızla motosiklete binerek olay yerinden kaçmıştı. Çocuk ise hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.K.K. (16), Ö.O.Y. (17), U.A. (17), S.M. (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince olayda kullanılan motosiklet ve kask da ele geçirildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.