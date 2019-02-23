İstanbul Silivri'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahil kordon boyunda bulunan balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Mutfak ve çatı katının zarar gördüğü yangında hasar oluştu.
Silivri'de balık restoranında yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Silivri'de bir balık restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.
İstanbul Silivri'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.