Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın

İstanbul Silivri'de, BOTAŞ'a ait doğalgaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Tesiste görevli personel tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiğinin aktarıldığı açıklama “Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER: