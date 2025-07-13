Silivri'de buğday tarlasında korkutan yangın
İstanbul Silivri'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan biçilmiş buğday tarlasında saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
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