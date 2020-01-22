Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

İstanbul'da Silivri'den Kavaklı Mahallesi'ne seyir halindeki Asım Aydın'ın (45) kullandığı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada, araç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.



Bu arada, kentte birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinin buzlandığı görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.