Silivri'de dere taştı, siteyi su bastı

Bölgede oturan bir vatandaş duruma tepki göstererek, “Belediye dereleri ıslah etmediği için bu durum devam ediyor. Seçimlerden dolayı belki yaparlar diye düşünüyoruz. İSKİ dereleri ıslah etse su basması olmaz diye düşünüyorum. İSKİ dereleri ıslah etmedi. Temizlik yapılıyor sadece başka bir şey yok.” dedi.



Durumla ilgili konuşan Raci Görür isimli bir diğer vatandaş ise “Silivri'nin geleceği de galiba böyle devam edecek gibi gözüküyor ama aslında değil. Buraya kanal yapacaklardı ama neden dolayı ertelendi şimdi de seçim zamanı galiba hiç yapmayacaklar öyle görülüyor. Bazı evlerde sorun var. 2 alttaki evin bahçesine su bastı. Burada çalışıyorlar ama bir hayli kurtardılar” diye konuştu.