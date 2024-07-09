Silivri'de fabrika yangını; alevler itfaiyenin çalışması ile söndürüldü

Silivri'de bir fabrikada gece 04.00 sularında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Silivri'de fabrika yangını; alevler itfaiyenin çalışması ile söndürüldü

Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. , itfaiyenin iki saat süren çalışmasından sonra söndürüldü.

Silivri Değirmenköy Mah. Söğüt Caddesi üzerinde bulunan mürekkep fabrikasında, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hemen yanında geri dönüşüm tesisi de bulunan fabrikadaki yangın, iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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