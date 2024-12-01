Silivri'de faciadan dönüldü: Freni boşalan TIR binaya çarptı

İstanbul Silivri'de freni boşalan TIR bir binaya çarptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Silivri'de faciadan dönüldü: Freni boşalan TIR binaya çarptı

İstanbul'un Silivri ilçesinde park halindeki TIR, yokuş aşağı sürüklenmeye başladı.

Araç kısa süre sonra boş araziden geçerek bir istinat duvarını yıktı, site içindeki binaya çarptı.

Apartman sakinleri istinat duvarının çarpışmanın hızını kestiğini söyleyerek bölgede benzer olaylara karşı önlem alınmasını istedi.

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