Silivri’de göçükte operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Büyükkılıçlı Mahallesi’ndeki kum ocağında salı günü göçük meydana geldi.

Çalışma sırasında yolda bekleyen iki kamyonla çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü. Çökmenin ardından araçlarla beraber, bir işçi de balçık altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kum havuzundaki balçıkta kalan işçiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar salı gününden bugüne devam etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Kepçe operatörünü kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda, balçıkta kalan önce kepçe tespit edildi.

Kepçe operatörünün cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan kepçe kabinin içerisinde bulunduğu görülen operatörün cansız bedeni, Nöbetçi Savcı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.