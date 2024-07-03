Silivri’de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’un Silivri ilçesi E5 Karayolu Selimpaşa mevkiinde hafif ticari araç, yoldaki bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken araçtaki diğer yolcu ise hayatını kaybetti.

Silivri’de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


’un Silivri ilçesi E5 Karayolu Selimpaşa mevkinde Tekirdağ istikametinde seyir halindeki Faruk Can A. yönetimindeki 59 YU 156 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle yol üzerindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde seyir etti. Araç içinde yaralanan Faruk Can A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer yolcu Kemal T. ise araç içerisinde hayatını kaybetti.

Görevliler tarafından Kemal T.‘nin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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