İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Silivri'de iki kişi define ararken göçük altında kaldı
DHATürkiye
İstanbul Silivri'de bir evin altında define aramak için tünel kazan iki kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.