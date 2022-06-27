Silivri'de kaza sonrası yangın çıkan TIR'da sıkışan şoför öldü

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde şoförünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü TIR bariyerlere çarptı.

Yön tabelasına da çarpan TIR yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürüklenen TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kabin kısmında sıkışan şoför tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramayınca alevlerin arasında kalıp öldü.

ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve yol bakım görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR’a müdahale ederken, jandarma ve yol bakım görevlileri başka bir kaza olmasın diye güvenlik önlemi aldı. Şoförün kimliğini tespit etmek için plaka sahibine cep telefonuyla ulaşılmaya çalışıldı ancak telefonu açan olmayınca tamamen yanan ceset için kimlik tespiti yapılamadı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.