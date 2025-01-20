Silivri'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı

İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, telefon kutusuna çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Silivri'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı

Silivri’deki Varnalı Caddesi’nde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı.

Kaza öğle saatlerinde yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan telefon kutusuna çarptı.

Araç daha sonra otoparka girdi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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