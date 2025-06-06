Silivri'de korkutan yangın: 5 katlı binanın çatısı yandı

Yangın saat 17.00 sıralarında Çanta Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.



Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.