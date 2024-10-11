Silivri'de kuyumcu soygunu: 2 kilo altını alarak kaçtılar

Silivri’de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi içeride bulunana 2 kilo altını alarak kaçtı.

Silivri'de kuyumcu soygunu: 2 kilo altını alarak kaçtılar

Olay, Silivri Başkomutan Caddesi'nde 04.30 sıralarına meydan geldi. İddiaya göre, maskeli dört kişi araçla geldikleri kuyumcunun kepeği açarak içeri girdi.

50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtılar. Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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