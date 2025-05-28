Silivri'de nikah: Özgür Özel şahit olacak
İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşecek nikahla evlenecek.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bugün bir nikah var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce ve Filiz Kahveci hayatlarını birleştiriyor.
Çiftin nikah töreni Marmara Cezaevi'ne gerçekleşecek.
Nikah törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Özel, nikahın şahitleri arasında yer alıyor.
Öte yandan İPA Başkanı Gökce'nin ailesinin nikaha katılım talebine son anda izin çıktığı bilgisi paylaşıldı.
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