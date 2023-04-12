Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

'un Silivri ilçesi Selimpaşa D-100 Karayolu'nda saat 02.30 sıralarında M.P. yönetimindeki otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.P ile yolcu K.K yaralandı.

Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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