Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin