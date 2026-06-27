Silivri'de tarlaya uçan minibüste 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Silivri Çeltik Yolu'nda saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs , sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulunuyor.