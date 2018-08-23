Silivri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, Çantaköy mevkisinde kontrolden çıktı. Takla atan araç, ağaçlık alana savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli ile Murat Uzun ve Evren Tor, araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Enver Tor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Benli ve Uzun, ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tor'un cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Silivri'de karpuz yüklü kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli’nin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.
Silivri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.