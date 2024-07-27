Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli denetim sırasında yakalandı

Silivri'de polis denetimi sırasında içinde uyuşturucu bulunan çantayı taksiye bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli denetim sırasında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, taksi içerisindeki D.K. arka koltuğa karton bir çanta bırakarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında izini kaybettirmek için kıyafetlerini çıkararak plaja yönelen D.K, ekiplerince yakalandı.

Yapılan aramalarda, D.K'nin takside bıraktığı çantada 60,21 gram esrar ile kovalamaca esnasında çıkardığı pantolonda klipsli poşetler halinde 2,3 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Polislerce D.K'nin Fener Mahallesi'ndeki ikameti ve iş yerinde yapılan aramada ise 133,24 gram ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan D.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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