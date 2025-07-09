Silivri'de yanan konteynerde ceset bulundu

Yangın akşam saatlerinde Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede inceleme yapan ekipler, yangında tamamen yanan bir konteynerin içerisinde kimliği belirsiz bir ceset buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

