Silivri'de yoldan çıkan otomobil öğrencilere çarptı

İstanbul'da D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine giden E.K'nin kullandığı otomobil, Silivri ilçesi Murat Çeşme mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından simit aldıktan sonra fırından çıkan lise öğrencileri İ.P (17) ve D.K'ye (16) çarptı.

Savrulan otomobil, park halindeki iki araca çarparak durabildi.



Kazada yaralanan öğrenciler ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.