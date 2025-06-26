Silivri'deki ot yangını kontrol altında

İstanbul Slivri'de bir arazideki otların arasında yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Silivri'deki ot yangını kontrol altında

D-100 Karayolu Değirmenköy mevkiindeki otların arasında başladı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede geniş bir araziye yayıldı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma ile yangını söndürdü

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