Silivri'deki ot yangını kontrol altında

D-100 Karayolu Değirmenköy mevkiindeki otların arasında yangın başladı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede geniş bir araziye yayıldı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma ile yangını söndürdü