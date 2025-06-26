Silivri'deki ot yangını kontrol altında
İstanbul Slivri'de bir arazideki otların arasında yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
D-100 Karayolu Değirmenköy mevkiindeki otların arasında yangın başladı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede geniş bir araziye yayıldı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma ile yangını söndürdü
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