Silo nedir? Siloda patlama neden olur?

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

SİLO NEDİR?





Silo, toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dışkı ve talaş gibi malzemeleri depolamak için kullanılır. Günümüzde üç yaygın türü kullanımdadır: kule silolar, sığınak silolar ve torba silolar.